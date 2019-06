15 jun 2019

No es ningún secreto: Kim Kardashian padece psoriasis hace años y ha hablado y mostrado los síntomas en más de una ocasión. Una enfermedad que ha conseguido superar gracias al maquillaje. Porque bajo todas esas capas de superficialidad que muestra al mundo, se esconde lo que hace tiempo se convirtió en una gran inseguridad para ella.

Así, aprovechando el lanzamiento de su nueva colección de maquillaje para su firma KKWBeauty, ha mostrado un nuevo vídeo en el que se puede ver cuál es el aspecto actual de sus piernas y cómo se las maquilla para disimular todas las cicatrices.

"Cuando quiero mejorar el tono de mi piel y borrar la psoriasis uso este producto. Me hago moretones muy rápido y este ha sido mi secreto durante más de una década. De esta forma he aprendido a vivir con mi psoriasis y a no ser insegura", explicaba la empresaria en Instagram.

Kim Kardashianrecibió la noticia en 2011 y desde entonces no ha conseguido controlar esta enfermedad incurable a pesar de todos los tratamientos a los que ha sometido en los últimos años.

