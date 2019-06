17 jun 2019

El espectacular cuerpo de Cardi B tiene un precio muy alto que casi ni ella misma está dispuesta a pagar. Por ello, ha intentado concienciar a sus seguidores de lo que le está pasando realmente y ha compartido imágenes impactantes de las graves consecuencias de sus cirugías. ¿Volvería a hacérselas?

Definitivamente no. Asegura que la belleza tiene un precio y que, aunque le guste mucho el dinero cancelará lo que haga falta por cuidar su seleccionado cuerpo. "Mis pechos tienen que curarse. Odio cancelar conciertos porque amo el dinero. Soy un adicta al dinero, y me pagan mucho dinero, mucho dinero por estos espectáculos. Estoy cancelando millones de dólares en actuaciones, pero como, la salud es riqueza, tengo que hacer lo que tengo que hacer", confesaba a través de sus redes sociales.

La cantante pasó por quirófano para someterse a una liposucción y retocarse los pechos, los que, como ella misma dice, aún no están siquiera recuperados. Hace unos días publicó una imagen de las consecuencias de estas excentricidades que luego decidió borrar pero las redes son infinitamente virales y sigue rulando entre los usuarios impactados por tales consecuencias. Si Aurah Ruiz se destrozó la cara por sus retoques estéticos, lo de Cardi B es otro nivel. "Mirad cómo se me hinchan cada vez que cojo un avión y mi estómago se inflama aún más", enseñaba en sus redes una imagen de sus pies súper hinchados:

I feel like this picture of cardi b’s feet pic.twitter.com/LCVokKTi5t — Taylor Babiarz (@TBabiarz) 10 de junio de 2019

"He entrenando durante las dos últimas semanas porque no me voy a realizar otra cirugía", zanjaba Cardi B sabiendo que pone en peligro su vida. ¿Cuándo saldrá hablando Kim Kardashian de la factura que le pasan sus operaciones estéticas? Y no hablamos de dinero pues hay precios mayores que ni las propias celebrities están dispuestas a pagar.

