20 jun 2019

Aurah Ruiz ha estallado. Si hace un par de días lloraba a lágrima viva porque no puede más con la compleja situación familiar que atraviesa desde que nació su hijo Nyan, fruto de su relación con Jesé Rodríguez. La extronista de 'MyHyV' llegó a decir, derrumbada, que se estaba muriendo.

Ahora, es precisamente sobre un asunto que le atañe a Jesé sobre lo que ha alzado la voz. Hace un par de semanas se conocía que estaba siendo investigada por la Fiscalía de Las Palmas por un presunto delito de acoso al futbolista. Esta consideraba que había realizado "constantes reproches públicos, informar sobre su vida privada y generar una actitud de persecución".

Aurah ha utilizado su canal de Mtmad para defenderse públicamente: "Lo único que tengo que decir es que en mi vida he acosado a nadie. En mi vida lo haré y en mi vida lo hice. Estoy intentando tomármelo con un poco de humor. Los primeros días cuando vi la noticia me afectó bastante, pero tengo claro que lo que ayer me mató hoy me hace más fuerte".

Sin nombrar al delantero del Betis, le ha lanzado una clara indirecta: "No me quiero enrollar mucho porque no puedo ni debo hablar de estos temas y menos por aquí. Quiero decir que yo soy libre de hablar de mi vida. No eres más que nadie aunque te dediques a otras cosas mayores... aunque seas deportista, actor, modelo... ¡Tienes los mismos derechos que yo!".

No he cometido ningún delito de nada"

"Si en cierto tiempo yo hablé de mi vida, de lo que yo estaba viviendo en ese momento... pues ole, es mi vida y yo tengo derecho a hablar de mi vida, a expresarme o a defenderme", prosigue antes de rematar: "Creo que no he cometido ningún delito de nada. Seguiré hablando aquí de mi vida. Confío plenamente en la verdad y como yo digo la verdad no estoy nada asustada".

Más noticias sobre Aurah Ruiz

- Aurah Ruiz adelgaza los 15 kilos que engordó en 'GH VIP'

- Uno a uno, todos los retoques estéticos de Aurah Ruiz

- El desastre de Aurah Ruiz en su última operación estética