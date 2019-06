27 jun 2019

Aluvión de críticas para la BBC por los comentarios y representación racista que ha hecho de Meghan Markle. Críticas que no solo no han sentado bien a los seguidores de Meghan o a los que veían el estreno del programa 'Tonight With Vladimir Putin', sino que ha conseguido que tachen de racista y xenófoba a la cadena.

Las primeras llamadas de atención venían a cuento de la piel del avatar en 3D que representaba a Meghan Markle. La piel es mucho más oscura de la que luce la duquesa y eso se llevó el primer foco de atención. Pero los comentarios no fueron pocos y las redes sociales pronto se incendiaron en todo el mundo.

Para más, en medio de esa escenificación le preguntan a la falsa Markle negra qué es lo que más le molesta y su respuesta es realmente provocadora: que le pidan su peine prestado porque le parece algo asqueroso. "Y entonces cuando vuelvo a entrar a la habitación noto que han usado mi peine porque está lleno de pelo de guarrilla que se está volviendo gris, así que le digo: Que no te vea acercarte a mi jodido peine o te rajo, Kate. O Amanda, o Jessica, o cualquier otra persona porque esto es una situación completamente hipotética", decía el avatar haciendo referencia claramente a Kate Middleton.

No es el primer problema de la BBC por la pareja de la década, Meghan Markle y el príncipe Harry. Cuando nació el pequeño Archie, tuvo que despedir a un presentador de radio por hacer una publicación en la que comparaba al niño con un chimpancé.

