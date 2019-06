27 jun 2019

Han pasado un par de meses desde que Toñi Moreno se sincerase con Samanta Villar. Sí, llevaba mucho tiempo intentando quedarse embarazada. Y sí, era consciente de que el paso del tiempo jugaba en su contra. Que estaba ante la última oportunidad para cumplir ese sueño de ser madre. Ahora, está a punto de cumplirlo.

La revista 'Lecturas' informaba ayer que la presentadora está embarazada de ocho semanas. Ella no tardaba en confirmarlo a través de Instagram, asegurando que, si no lo había dicho ella misma, era por precaución: aún no han pasado los tres meses de rigor que suelen dejarse pasar antes de anunciar que una está esperando un bebé.

Máxime en su caso. En primer lugar, por la edad -tiene 46 años-. En segundo, porque lleva más de dos años intentando quedarse embarazada, haciendo un desembolso económico importante, y sabe las dificultades que entraña sacar un embarazo de estas características.

"Yo lo voy a intentar con todo que tengo y luego no me voy… ya está. Hay que ser sumisa en la vida. Hay que luchar por tu sueño, pero ser sumisa en la vida y no enfadarte cuando las cosas no te salen como tú quieres", dijo sobre su perseverancia para llegar a esta meta que ha alcanzado. "En todo hay que ponerse un límite, son unos intentos", añadía ante Villar.

Hace más de un año, una revista mostró unas fotos entrando en una clínica de reproducción asistida. A la gaditana no le sentó nada bien. Siempre ha sido muy celosa de su intimidad. Y este es un asunto más que perteneciente a su vida privada. No quería que nada saliera mal. Que las incomodidades de convertir el tema en 'vox populi' pudieran interferir de manera negativa.

Ahora, Moreno está tocando con los dedos el fin de ese sueño. Será, si todo va bien tal y como esperamos, en el invierno de 2020.

