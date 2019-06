27 jun 2019

Un par de días antes de que Belén Esteban se convirtiera en mujer de Miguel Marcos, ella misma anunció que sí habría exclusiva. Se había hablado mucho sobre la posibilidad de que la de Paracuellos del Jarama no hiciera absolutamente nada con ningún medio atendiendo los deseos de su ya marido y de su hija, Andrea Janeiro, ambos siempre alejados del foco mediático.

Y lo cierto es que en ese reportaje extenso que ayer publicaba la revista 'Hola' no hay ni rastro de ninguno de los dos. Como tampoco de Rafa Mora, algo que ha llamado sobremanera la atención, puesto que el resto de compañeros de programa de Belén sí han sido partícipes de la misma y pudieron verse en las páginas de la mencionada publicación.

Por la tarde, durante la emisión del programa, era uno de los temas a tratar. Rafa no sabía por qué su imagen no aparecía y Jorge Javier Vázquez le decía en tono irónico: "Pues pregúntate, porque ha salido todo cristo...".

"Yo no sé sinceramente si estaba vetado como dicen ahí, yo no he tenido ningún problema con esta revista. Le dije a Belén Esteban que estaría muy orgulloso de volver a salir, porque una vez salí con mi amigo Kiko Rivera, bueno dos", decía Rafa Mora a modo de contestación al presentador, que contraatacaba: "Si hemos salido todos y todos somos ochocientos cincuenta mil y Rafa no sale, pues algo pasa".

No me han sacado porque no estaba pendiente de la cámara"

"Yo con el grupo no me hice ninguna porque nadie me llamó para hacerme la foto con el grupo. Se fueron organizando y en ese aspecto, como a mí nadie me llamó, pues no quería interferir. Pensé que iba saliendo sobre la marcha y yo estaba un poco a mi rollo pasándomelo guay. Una de las razones por la que no me han sacado es porque no estaba pendiente de la cámara", explicaba Mora, al que tampoco se le veía muy preocupado por no haber formado parte del reportaje.

Antes de terminar su intervención, lanzaba una 'pullita' a Lydia Lozano, que está teniendo una semana poco agradable en el plató de 'Sálvame': "Hay gente como Mila y Kiko que estaban intentando evitar la cámara, se estaban como escondiendo, que yo tampoco lo entendí mucho, pero luego cuando se montaba un grupo pues había gente que venía corriendo, como Lydia".

