En la recta final del programa, las discursiones y los enfrentamientos están a la orden del día. En la gala de anoche, el espectáculo vino de la mano de Isabel Pantoja y Mónica Hoyos, quienes en directo desde la Palapa, comenzaron una ristra de acusaciones a las que Albert Álvarez se sumó.

Después de la unión que ambas protagonizaron en los primeros momentos del concurso, la relación actual es más que tensa, y Mónica no ha podido perdonar que la tonadillera la nominara, pues considera que ella la ayudó mucho en su crisis de ansiedad.

Tras acusar a la cantante de pactar con ella para nominar a los chicos,y después traicionarla. Las palabras de la peruana cayeron como dardos envenenados en Isabel. "Yo a ti te quería de corazón, Isabel. Pero creo que eres una sinvergüenza", dijo.

Isabel, que impedía que Mónica se expresara y argumentara sus comentarios, hizo que la peruana estallará en cólera. "Eres una manipuladora", dijo la exmujer de Carlos Lozano.

"Tú a mí no me has ayudado nunca", alegó la tonadillera. Fue entonces cuando Albert saltó en defensa de su compañera Mónica, con quién está cada día más unido.

"Yo no voy a estar aquí Jorge", finalizó diciendo Isabel. Comentario al que Albert, muy enfadado, dijo: "Venga ya, quién te va a creer ahora después de la sexta vez".

El programa llega a su fin y la convivencia es cada vez más difícil. Está claro que los comentarios sobre la actitud de Isabel Pantoja son diversos y múltiples, pero tendremos que esperar para ver como se desarrolla la convivencia durante esta semana.

