29 jun 2019

Hace unos días el pequeño Nyan, hijo de Aurah Ruiz, cumplía dos años. Su madre, orgullosa de su guerrero, lo celebró en Instagram, al igual que sus seguidores.

Y es que, para Aurah no ha sido fácil. Justo ahora acaba de cumplirse también un año desde que el pequeño fue ingresado en el hospital y han vuelto al lugar donde pasó diez meses. "Me acuerdo de tantas horas que estuve mientras operaban a mi hijo", ha recordado entre lágrimas. "Voy a entrar después de un año sin estar. Es increíble lo que siento", ha añadido.

Aunque todavía les queda camino por recorrer, madre e hijo se mantienen fuertes y disfrutan de cada momento de la vida. Es por eso que Aurah ha querido dedicarle una carta abierta a su pequeño a través de Instagram, coincidiendo con su cumpleaños.

"No sé de dónde has sacado la fuerza y las ganas de vivir, no me cabe duda de que eres un guerrero. Por eso mamá lucha cada día por ti, por eso no me rendí, porque enseñas cada día que si tú puedes, yo también", afirma la extronista, y añade: "Lo estoy haciendo lo mejor que puedo, lo mejor que sé. Perdóname si cometo errores. No sé hacerlo de otra forma. Tú me estas enseñando qué debo hacer".

No hay duda de que Nyan es el mayor regalo que llegó a la vida de Aurah, y así lo afirma ella misma: "Gracias por sacarme sonrisas cada día, por enseñarme el amor verdadero. Gracias por no rendirte y por existir". "Voy a seguir luchando junto a ti hasta conseguirlo", finaliza. Unas preciosas palabras que llegaron al corazón de todos sus seguidores.

