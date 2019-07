3 jul 2019 sara corral

Compartir en google plus

En la gala noche, los concursantes de 'Supervivientes 2019', tuvieron que enfrentarse a una dura prueba de recompensa que les ofrecía, como premio,un suculento cocido. Pese a esta gran prueba, Isabel Pantoja tomó una decisión que dejó a todos helados, obligando al programa a tomar cartas en el asunto.

Las polémicas en torno a la tonadillera son cada vez más frecuentes y diversas, sin embargo, en los últimos días, su actitud está haciendo que el programa tenga que intervenir para hacer un concurso justo entre todos los supervivientes.

"No tengo energía, no tengo fuerzas… Si fuera en grupo sí, pero siendo individual,... Estoy agotada, no puedo más", sentenció la concursante cuando Lara Álvarez la pidió que comenzara a jugar.

La presentadora la advirtió de las consecuencias que el 'reality' tendría con ella si no participaba, algo que pareció no preocuparle hasta que conoció el castigo.

Y es que Omar Montes fue el ganador de la prueba obteniendo un suculento cocido que podría compartir con dos de sus compañeros. Sin embargo, antes de que este eligiera a los afortunados, la presentadora le dejó bien claro que su tita, Isabel Pantoja, no se encontraba dentro de sus posibilidades por no haber querido participar.

Fue entonces cuando la tonadillera cambio por completo el gesto de su cara, llevándola al enfado y la rabia. Dakota Tarraga y Mónica Hoyos, se sumaron a esta tensa sensación al no estar elegidas por Omar para disfrutar de la recompensa.

"Voy a repartir la merienda solo entre las chicas", dijo la exmujer de Carlos Lozano enfadada.

Ya en la recta final del programa, las decisiones tienen más peso que nunca, algo que los concursantes deben meditar para poder llegar a la final.

Más sobre 'Supervivientes'...

- Supervivientes' se defiende de las acusaciones de dar comida a los concursantes que pasan por enfermería

- Violeta Mangriñán, atendida por el médico de 'Supervivientes' en directo

- El reencuentro entre Isabel Pantoja y Chabelita