3 jul 2019 sara corral

Anoche llegó por fin uno de los momentos más esperados, 'Tendiendo puentes', donde los concursantes hablan de dos en dos a la cara todos los problemas que han tenido a lo largo de su paso por el 'reality'. Y como era de esperar, tuvo lugar el encuentro entre Mónica Hoyos e Isabel Pantoja, convirtiéndose en uno de los más esperados.

Ambas han tenido durante todo el concurso una relación un poco difícil, empezaron a acercarse hasta que la semana pasada una fuerte discursión entre ambas las separó del todo.

"Me gustaría saber por qué desde el principio del concurso has querido echarme, porque yo te he apoyado todo lo que he podido", comenzó diciendo Mónica, a lo que Isabel respondió: "Me dolió escucharte que soy una sinvergüenza.Te nominé y sabía que te iba a doler, pero no tenía otra opción. Te veo fuerte"

La exmujer de Carlos Lozano, que en más de una ocasión ha asegurado que siente una conexión muy fuerte con la tonadillera, alegó: "Me sentía identificada contigo porque a mí también se me ataca mucho en televisión. No quiero hacerte daño porque nunca te he visto una rival".

"Eres una gran cantante pero no la mejor superviviente. Yo he venido aquí a currarme como una campeona el concurso y yo sí me he sentido dolida contigo porque te tenía cariño. Sé que vas a llegar a la final y espero que lo hagamos juntas", fueron las palabras de Mónica que hirieron a la cantante, pero que sin embargo no la contestó enfadada:"No me gustaría que esta amistad se rompiera por un concurso".

Finalmente, ambas sentenciaron la conversación con un abrazo, pero tendremos que esperar a ver si realmente su relación mejora a partir de ahora.

Más sobre 'Supervivientes'...

- Supervivientes' se defiende de las acusaciones de dar comida a los concursantes que pasan por enfermería

- Violeta Mangriñán, atendida por el médico de 'Supervivientes' en directo

- El reencuentro entre Isabel Pantoja y Chabelita