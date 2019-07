5 jul 2019 SAra corral

Ya en la recta final del concurso, las tensiones entre los concursantes son cada vez mayores. Omar Montes e Isabel Pantoja se han caracterizado por su increíble unión dentro del 'reality'. Ambos, que fueron familia tiempo atrás ya que Omar era novio de la hija de la tonadillera, han unido fuerzas en la isla.

Sin embargo, esta semana parece que las cosas no marchan tan bien entre ambos, y es que tras las palabras de Isabel Pantoja a escondidas del cantante, Omar está más que dolido y decepcionado.

Y es que el primer encontronazo entre ambos ya auguraba tempestad. Omar, que pescó cuarto peces pequeños, los llevó a la playa para compartirlos con todos, e Isabel, en vez de agradecérselo, le replicó su tamaño, algo que enfado mucho a Omar. "Ni dos palabras de agradecimiento Isabel, y yo lo hago con toda mi buena fe", alegaba el cantante.

Más tarde, por la noche, los concursantes tuvieron una conversación acerca de los nominados. Omar, que nunca ha estado nominado, se molestó cuando Dakota e Isabel dejaron caer que este no tenía tanto apoyo ni era tan querido. Fue entonces cuando Omar se puso firme y parece que no gustó a las dos concursantes, quiénes aprovecharon la noche para despotricar sobre él

"No se quien se cree que es", dijo Isabel Pantoja, a lo que Dakota contestó: "Yo ya no le voy a hablar más".

Tras ver los videos en la Palapa, Omar no podía creerlo y alegaba que estaba un poco cansado de las formas de Isabel, "hay formas que no me gustan mucho, ella ya sabe que es como mi mamá, pero aún así hay cosas que te molestan, es muy mandona y un poco desagradecida".

Isabel, que tuvo que ser evacuada, no escuchó las palabras de su exyerno, tendremos que esperar a esta semana para ver como evoluciona su relación.

