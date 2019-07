7 jul 2019

Compartir en google plus

Para la gran mayoría de artistas, la música es el lenguaje con el que poder expresarse. Parece que es el caso de Luis Cepeda, que harto de críticas, ha lanzado 'Desahogo', un tema de rap con el que ha respondido a sus 'haters'.

Hasta ahora, el extriunfito ha tenido que hacer frente a innumerables comentarios cargados de odio, como la vez en la que decidieron convertir en 'Trending tópic' el famoso 'Cepeda calvo' en Twitter.

Todo eso le ha llevado a escribir una canción que comienza diciendo: "Mi madre me dijo muchas veces que contara hasta 10. Lo siento, mamá, soy como tú, no me callaré esta vez. Y mira que lo intento, así que antes de empezar a escribir esto conté hasta 23". Con este tema, Luis Cepeda ha conseguido el aplauso de todos sus seguidores con frases como: "Más valores. Más tolerancia a los errores y menos daño gratuito con el mito de tapar propios errores".

Os haré un resumen de lo que pasará: alopécico de mierda, muérete ya"

Otras son mucho más directas, como las dirigidas a la prensa: "Señora periodista, está usted en la lista de 17 personas que me sudan el rabo", "Y el titular de mañana será alguna frase de todo esto. Seguramente alguna sacada de contexto con pretexto meramente informativo. ¿Quién ha hablado de clickbait? Yo no he sido".

También habla del 'TT' #Cepedacalvo con gran crudeza y enfado. "Así que os haré un resumen de lo que pasará: alopécico de mierda te puedes morir ya. Ya está este pavo dando pena, eso no es 'bullying', no es acoso, es una red social". El cantante finaliza diciendo: "Comentad: Cepeda calvo".

No hay duda de que sus frases son cuanto menos impactantes, pero parece que el cantante ha querido hacer frente de la mejor manera que sabe al acoso que lleva sufriendo a través de las redes sociales desde hace meses, removiendo sus conciencias.

Más noticias sobre Luis Cepeda...

- La foto del beso de Nerea Rodríguez y Cepeda en el cumpleaños de Roberto Leal

- Aitana borra todo rastro de Luis Cepeda de su Instagram... y él se la devuelve

- Luis Cepeda y Paula Gureta pasean su amor por París