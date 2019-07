9 jul 2019

Raquel Bollo, ya sea por una cosa u otra, se está llevando todo el protagonismo de 'Sálvame' últimamente. Hace unos meses su sueldo en el programa peligraba porque había vuelto entre silencios. Sin embargo, de la noche a la mañana, se ha convertido en una de las colaboradoras más polémicas del programa.

Ha protagonizado peleas muy tensas, especialmente con Gustavo González, por el anunciado embarazo de su hija, vender su vida a la prensa y las escandalosas portadas familiares que el colaborador trajo a plató. Sin embargo, el motivo de su última pérdida de papeles no ha sido otro que su queridísima amiga Isabel Pantoja.

La tonadillera tiene que abandonar forzosamente el concurso de 'Supervivientes'. Después de amenazar en numerosas ocasiones con abandonar y con que no tenía fuerzas para seguir, la Pantoja continuó concursando. A sólo unos días de la final, su estado de salud es tan delicado que el médico data en el diagnóstico que es incompatible el concurso con los cuidados que Isabel Pantoja debe recibir.

Cuando le dan la noticia, la Pantoja rompe a llorar y siente que ha decepcionado a todo el mundo. Cosa que Jordi González le contradice. Y a raíz de la noticia se abre un debate en 'Sálvame' que ha conseguido enfrentar a Rafa Mora y Raquel Bollo. ¿Qué tú tampoco lo entiendes? Nadie. Y es que resulta que ambos son del 'team Pantoja'. Pero la discusión ha venido porque tienen opiniones encontradas por esta última actitud y resolución de su concurso.

¡Tú eres tonto! RAQUEL BOLLO

"Una persona que sabe lo que tiene, lo que padece. No es sólo en el momento de la cárcel. También tuvo que suspender un espectáculo porque se quedó sin musculatura sin poder ni caminar y estuvo mes y pico por un tratamiento que tiene, por el potasio, etc. ¿Ahora ella es tonta y no sabe que algo le está pasando y que algo va mal? Para dos semanas que quedan de concurso…", defendía Raquel Bollo. Pero Rafa Mora, que no estaba de acuerdo le discute: "Quedan 6 días".

Raquel Bollo monta en cólera y le contesta: "¡Hay, mira! ¡Tú eres tonto!". ¡Boom! Explota toda la tensión que había entre los dos y el colaborador le intenta parar los pies a Raquel: "No, tonta serás tú. ¡A mí no me insultes! Es imposible es tratar con alguien y que te insulte a la primera de cambio porque yo no te he insultado ni te lo voy a permitir".

"El apellido Pantoja no lo tienes tú", insiste y Raquel se da cuenta del malentendido e intenta explicarle su posición: "Que no voy en contra tuya, voy a favor de defender a esa señora que conozco desde hace mucho tiempo". "¿Por qué te enfadas conmigo?”, le pregunta entonces Rafa Mora. "Porque intento hablar y sólo te estoy oyendo. Cuando tú has hablado yo no me meto. Tú opinas cada vez que habla alguien", zanja Raquel mientras Paz Padilla pierde los nervios en medio del plató por no entender nada de lo que está pasando.

