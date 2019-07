10 jul 2019 sara corral

Dakota Tarraga e Isabel Pantoja, se han hecho compañeras inseparables durante la recta final de 'Supervivientes 2019'. Su amistad, que ha sido muy criticada, parece ser más que real, y así lo hemos vivido en su encuentro tras ser ambas expulsadas del 'reality'.

Dakota se ha convertido en la novena expulsada, e Isabel Pantoja ha tenido que abandonar por graves temas de salud que el programa aún no ha contado con detalles.

Ambas se fundieron en un abrazo del que parecían no poder separarlas, "mi niña, mi niña", decía la tonadillera mientras la abrazaba y besaba sin cesar. Ambas se sentaron en el borde de la cama del hotel para hablar y sincerarse.

"Para mí eres como una madre", le dijo Dakota, a lo que añadió: "Estoy muy agradecida de haberte conocido". La tonadillera, que no contenía su emoción, la decía: "Eres muy buena niña, y Dakota es todo corazón, no me canso de decirlo, tienes un corazón enorme y es no todo el mundo lo sabe ver".

Ambas se despedían de nuevo para volver a verse ya en España, "Ya verás la fiesta que vamos a montar", le decía la tonadillera, quién mientras Dakota abandonaba la habitación la repetía una y mil veces que la quería.

Ambas tienen muchos frentes abiertos en España, algunos ni siquiera los conocen puesto que han estado aisladas. Asi que tendremos que esperar a su vuelta, y a que las aguas se calmen, para ver si ambas siguen con la relación tan especial que han comenzado en Honduras.

