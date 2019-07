12 jul 2019 sara corral

Dakota Tarraga se convirtió en la novena expulsada de 'Supervivientes 2019', lo que ella no sabía es que durante su estancia en Honduras, su novio Rubén le había sido infiel. Sus padres, al conocer la noticia, aseguraron que harían todo lo que estuviera en su mano para que su hija acabara con esa relación.

Ya en la isla, la exconcursante tuvo la oportunidad de hablar con él, y algo en su tono de voz la dejó bastante preocupada, sentimiento que se agravó al ver que su pareja no había ido a recibirla el día que llegó a plató.

Los padres de la joven habían pactado que esta no viera ningún video en directo de esta infidelidad en la gala, para poder contarselo en privado ya que es un tema delicado, y así fue.

Ayer por la mañana, en el programa de 'Mujeres, Hombres y Viceversa", la Dakota dejó todo muy claro. "¡Qué le den mucho!", sentenció la joven mientras todo el plato se volcaba con aplausos y palabras de apoyo. Su padre, que se levantó para mostrarle su apoyo, la pidió que frente a todos, ella se valorara a sí misma primero.

"Que ya está, no me agobies, que no hay que montar un espectáculo, son cosas que pasan", dijo Dakota, a lo que añadió: "Ah, y que me devuelva a mi perra".

Parece que el carácter de Dakota es fuerte en todos los sentidos. Mientras tanto, seguiremos de cerca la relación para ver si Rubén se manifiesta.

