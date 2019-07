22 jul 2019

¿Pensábamos que Isabel Pantoja se iba a librar de hablar de la polémica noche de sexo de Fin de Año en Cantora? Pues no. Ayer mismo, durante el debate final de 'Supervivientes', la tonadillera se pronunció al respecto y dejó más que claro que su amistad con Aneth sigue intacta y la exculpó de aquel capítulo.

"La conocí hará unos meses y a través de una familia a la que quiero muchísimo de Fuengirola. La conocí en Perú, en Lima, con su madre, una gran señora y a través de ellos", comenzaba a aclarar como surgió su relación con la amiga de su hija, a lo que esta respondía que le tenía un gran respecto.

"Ella fue a Cantora a pasar el fin de año, fueron varias personas, yo me he enterado ahora de lo que ocurrió. Ella no tuvo nada que ver, no era la persona o una de ellas de las que hicieron lo que no tuvieron que hacer allí", explicaba Isabel, que añadía: "No respetaron esa casa, ella se quiso marchar esa misma noche porque vinieron a través de ella y de mi hija, pero yo, como en ese momento no supe nada porque mi hijo las llamó al salón, les dijo lo que les tuvo que decir y yo no me enteré de nada hasta ahora. No voy a nombrar a nadie porque una de las chicas trabaja en televisión".

No voy a perder su amistad porque a mí no me ha hecho nada"

Eso sí, lo que dejaba claro es que no sabe si, las veces que queden, podrán hacerlo en Cantora. Su hijo, Kiko Rivera, al que pertenece el 50% de la propiedad, ya dejó claro que no quiere que la amiga de su hermana vuelva a entrar en su casa, puesto que la considera cómplice de lo que allí pasó. Yo quiero aclararle a Aneth que Cantora no es solo mía porque la dejó mi marido en herencia, la otra parte es de mi hijo. Yo todavía no he podido hablar con mi hijo de este tema", manifestaba la artista.

"Yo no voy a perder su amistad, porque a mí no me ha hecho nada. Nos veremos en otro sitio", zanjaba, recibiendo la réplica de Aneth: "La relación que tiene Isabel con su hijo es sagrada, como la que tiene con su hija y yo ahí no me puedo meter, el cariño que tengo a ella va a seguir".

