7 ago 2019

Aparecen sonrientes y son modelos como las que pueden aparecer en cualquier otra campaña publicitaria. La última campaña de la Junta de Andalucía contra la violencia de género utiliza fotos sacadas de un banco de imágenes y no ha sido visto con buenos ojos. Tanto, que las redes sociales no tardaban en convertirse en un hervidero de críticas contra el gobierno autonómico.

Entre los miles de comentarios que han recogido las redes, encontramos el de una Paz Vega a la que se ve especialmente irritada con el asunto. "No doy crédito a la campaña que desde la Junta se ha lanzado en Andalucía. ¡¡Es aberrante la foto y el texto!! Una vez más, el foco está en la agredida, en la violada, en la víctima", comienza la actriz.

"Y no en el violador. ¿Por qué en vez de poner a una chica sonriente como si no hubiera pasado nada, pusieran la cara del violador o del maltratador? Claro que la vida sigue después de una relación donde te han pegado, te han vejado, te han violado...-si es que no te han matado -", hace esta importante apreciación antes de seguir: "Pero la vida no sigue de la misma manera. El miedo y las secuelas psicológicas quedan para siempre. Así que no me vendan caritas sonrientes y felices. ¡Basta de banalizar con esto! Pongamos la atención en los agresores, en los violadores y en los asesinos que dejan niños huérfanos. ¡Háganle la foto a ellos!".

La actriz recibía numerosas críticas, asegurando que lo había hecho por el signo político que rige en la comunidad autónoma. Así que, se veía obligada a lanzar un segundo mensaje. "Que quede claro que mi intención nunca ha sido politizar este tema. Solamente he vertido mi opinión sobre un hecho concreto, es decir, una imagen y un texto de una campaña institucional que considero fallida, frívola y tremendamente insensible con las victimas de violencia de género, tanto con las mujeres que lo sufren, o han sufrido, como con las familias que han perdido una hija o una madre·, comienza para que nadie saque a la palestra prejuicios precipitados.

"Si esta campaña fuera obra de la izquierda, también lo habría denunciado.. Seamos serios y no politicemos un tema que afecta a mujeres de izquierdas y de derechas, que sufren mujeres de cualquier condición social, mujeres de cualquier edad... Hablar de política, es desviar el tema.. Por favor no lo hagamos.. ¿Que va a pasar cuando un niño vea esa imagen en un autobús o en una valla publicitaria?", se pregunta.

Esta campaña puede hacer mucho daño y crear confusión entre los más pequeños"

"Una mujer sonriente y feliz hasta el extremo y al lado un texto que dice 'malos tratos' ¡¡¡¿¿¿Perdón???!!! Esta campaña puede hacer mucho daño y crear confusión entre los más pequeños. Y repito, qué ofensa tan grande hacia los hijos huérfanos que jamás volverán a ver sonreír a su madre.. ¡¡Que pongan el foco en el agresor de una vez por todas!! Con nombre y apellidos.. Todo el mundo sabe quien es Ana Orantes, pero nadie sabe el nombre del asesino que la hizo vivir un calvario durante años y que finalmente la mató", continúa Paz, con un tono de enfado que va en aumento con el paso de las líneas.

Y zanja: "Porque siempre el foco está en la víctima. ¡¡YA BASTA!! Y llamen a las cosas por su nombre. No son malos tratos, es VIOLENCIA MACHISTA o VIOLENCIA DE GÉNERO".

