9 ago 2019 Kamila Barca

Compartir en google plus

India Martínez deslumbraba todo Instagram hace unos días con un posado en bikini junto a sus hermanas que no podía ser más confidente y sexy. Pero, cómo no, los 'haters' afloraron cuando menos se lo esperaba. Eso sí, India tenía la respuesta a las impertinencias de todo aquel que le criticase.

Y es que las hermanas, India, Laura y Dessy, volvían a pasar otro verano juntas y esta vez lucían hasta el mismo tono de bikini o bañador según los gustos. "Las miro y las amo", escribía India Martínez después de un "Otro verano juntas, os quiero". Superando a estas alturas, entre las dos fotografías un total de 130 mil likes.

Las que parecían el clan Kardashian español volvieron locos a sus seguidores, pero el comentario estrella y más criticado fue: "Pensaba que te dedicabas a cantar, no a hacer lo mismo que las tontas sin cerebro". Sin maldad ninguna en sus posados, sus propios seguidores le contestaron al 'hater' por excelencia.

La sorpresa llegó cuando la propia India Martínez decidió contestarle y ponerle en su sitio: "Perdone usted, con foto de perfil sin camiseta, en vacaciones no canto, me pongo el bikini como todo el mundo". Y entre tantos halagos como el de la Mala Rodríguez: "Qué escándalo chiquilla", que eran la gran mayoría de comentarios, llegó el seguidor del mes: "Si no fuera bastante la foto para revolucionar el país, coge India y suelta un zasca a un chaval que se ha cambiado el nombre de la cuenta, de Instagram, o se habrá ido al extranjero directamente".

Las risas no han sido pocas y los aplausos a la respuesta de India en la foto con sus hermanas se ha llevado más aplausos y apoyo que detractores. ¡A seguir así!

También te puede interesar...

- El sexy posado de India Martínez junto a sus hermanas

- Así es el cuerpo de Penélope Cruz en bikini sin Photoshop

- Alba Carrillo promete una foto en bikini... ¡y cuelga una absolutamente desnuda!