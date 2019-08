13 ago 2019

Alba Carrillo ha estado una semana fuera, pero todo el mundo en el plató de 'Ya es mediodía' la echaba de menos. A la modelo la estaban esperando como agua de mayo en el programa de Telecinco. Estaban ansiosos de que hablara de ese desnudo integral protagonizado en Instagram y que dejó con la boca abierta a todos y de si hay algo o no entre ella y Santi Burgoa.

Sobre lo segundo, echaba balones fueras. Ni si ni no... sino todo lo contrario. Esquivó tanto las preguntas y dio respuestas tan evasivas, que podrían estar juntos. O no. O una cosa intermedia y haber tenido un acercamiento veraniego.

Marta López le lanzaba la pregunta de una manera rebuscada: "¿Es verdad que tienes una relación con Santi? A mí me ha extrañado un poquito porque teniendo en cuenta la belleza de su anterior pareja y viendo a Santi no sé en qué se basa…". Lo primero que respondía Alba es que "Courtois no cuenta como pareja". Qué buen rollo tiene con él, ¿no?

"A ver, solamente puedo decir que conocéis a Santi de verle por aquí y es Fernando VII, el deseado ¡Todas habéis estado detrás de él, pues yo también! Y bueno, como profesional es la bomba", era su respuesta con la que solo dejaba claro lo evidente: que el chico es guapo y más de una le ha echado el ojo. Incluso, podría ser ella misma.

Zanjado este tema sin arrojar nada de luz, pasaba a la otra cuestión, la de la foto como vino al mundo. "Es un poco sensual porque la semana pasada me habéis puesto contra la espada y la pared con una mujercilla de 20 años… Y he dicho, 'espérate que las de 'treintis' también estamos 'buenorrísimas'", explicaba sobre esa imagen que no debe haber nadie en este país que no haya visto.

Soy igual de buena o de mala con jersey de cuello vuelto que desnuda"

Tras responder que no sabía si Santi le había dado 'like' o no, porque tiene muchísimos seguidores, lanzaba un mensaje al respecto: "Quiero decir una cosa en relación a la foto. Ni ahora soy mejor madre, ni soy mejor persona ni nada. Porque ahora de repente hay un montón de hombres que me están escribiendo 'que ahora me entienden', 'que ahora soy mucho mejor'… No hijos, soy igual de buena o de mala con jersey de cuello vuelto que desnuda, ¿vale?

A continuación, se dirigía a un gremio muy concreto que parece haberse interesado por ella en demasía esta última semana: "Eso lo primero. Y segundo, futbolistas no me escribáis que es que tengo el buzón de los mensajes directos de Instagram ardiendo… No me escribáis, que no me interesáis". Carrillo especificaba que tenía proposiciones de jugadores tanto de Primera como de Segunda división. Pero después de la experiencia con el portero del Real Madrid, parece que prefiere alejarse de ese mundo.

