13 ago 2019 sara corral

El italiano millonario Gianluca Vacchi es habitualmente foco de todos, sin embargo, está vez todo ha ido mucho más allá. El italiano compartió un video junto a cuatro chicas a las que azota en el culo mientras él baila en su yate privado. Algo que ha crispado a la sociedad y que sin ninguna duda,no ha conseguido pasar desapercibido.

Al ritmo de 'Mueve' de Becky G, las chicas posan de espaldas mientras, Gianluca, de 52 años, baila y las "abofetea" en el culo. Las críticas han sido muy diversas, pero entre ellas podemos leer: "Tu dinero no puede comprar el respeto y la educación. Disfrutar de la vida denigrando a la mujer es simplemente asqueroso", "Muy denigrante lastima que existan personajes así y mujeres que se presten como un pedazo de carne", "No entiendo el talento de este señor", o "Esa es la ventaja de ser millonario, pagar por tocar nalgas a mujeres".

Tras este aluvión de críticas, Gianluca ha querido responder hoy mismo con otro video tratando de restar importancia al asunto, sin embargo, parece que esto solo ha empeorado las cosas.

Aunque muchos amigos, fans y compañeros del millonario han alabado su actuación, parece que estas críticas no van a ser acalladas, y aunque él y las chicas no han manifestado no más al respecto que el último video, tendremos que esperar a ver que repercusión tiene esto en el empresario y sus seguidores.

