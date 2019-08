18 ago 2019 Kamila Barca

Las fotos que estás a punto de ver son de Kim Kardashian y ha sido la mismísima Kim la que las ha compartido. La famosa influencer acaba de lanzar una línea de maquillaje inspirada en uno de sus looks de los 90. Entonces, la Kim Kardashian glamurosa y súper arreglada que conocemos ahora, era una adolescente grunge totalmente irreconocible.

Si estas imágenes te las encuentras navegando por Internet mientras buscas música grunge americana de los 90, puede que ni siquiera reconozcas que es Kim Kardashian. Ella misma lo escribía en sus stories: "Beeper, gargantilla, labio oscuro, Adidas, cordones gordos". La clave para inspirarse para su nueva colección de maquillaje. Ahora bien, nunca volveremos a ver a esa Kardashian, no pueden estar más lejos la una de la otra.

En las fotos Kim Kardashian lleva una camiseta blanca holgada –como las que lleva Kanye West-, jeans igual de anchos y caídos que los de su marido que dejan ver su ropa interior, y unas gruesas zapatillas Adidas con cordones negros. Por si fuera poco, la Kardashian completa su súper look con una gargantilla negra, y el típico peinado de coleta de caballo alto con mechones cayendo a ambos lados de la cara que se ha llevado tanto que hasta a las mismísimas Spice Girls se lo hemos visto (no pasa nada si lo has llevado tú también).

Pero la clave de estas fotos es el maquillaje porque es en lo que Kim quería que nos fijásemos. Y es que tienen los mismos colores que su nueva paleta. Tanto en los ojos como en los labios lleva colores oscuros, especialmente en los labios con un tono de bayas que hasta podemos rescatar. Sólo Kim Kardashian puede conseguir tal alboroto con unas fotos de archivo.

