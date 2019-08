9 ago 2019

Playas idílicas. Paisajes paradisíacos. Cuerpos perfectos -como el de Jennifer Lopez-. Instagram se está llenando este verano de instantáneas de ensueño donde los famosos presumen de sus vacaciones y de lo bien que han llegado físicamente después de macharcarse durante un año en los gimnasios. Un canón de belleza que no tiene por qué ser el válido. Tania Llasera lo demuestra.

La presentadora, que se ha convertido en la abanderada 'curvy' nacional por excelencia, ha querido también subirse a esa ola de imágenes en traje de baño que inundan las redes sociales estas semanas y ha mostrado su particular posado. Por sorpresa, como ella dice. Porque trata de demostrar que la perfección es relativa y que lo importante es estar a gusto con una misma.

Lo ha hecho con una batería de imágenes con un bikini negro, poniendo caras y sin quitarse las gafas de sol, ya que aún sigue teniendo que llevarlas por prescripción médica por esa dolencia crónica que padece. "'Posado por sorpresa' le voy a llamar a esto. Hago uno hoy -principio de vacaciones- y haré uno en una semana a final de las vacaciones", advierte ante sus 'followers'.

"De esta manera mato dos pájaros con la misma piedra: 1. Enseño lo que hay, posando viva, pero se aprecia celulitis y masa y no quiero quitarlo porque es mí #Realbody y es sano que se vea que aquí tengo de todo y estoy más sana que una manzana. Y 2. Reviento las fotos de los 'paparazzi' en la playa -veremos si esto funciona porque el año pasado estaba en portada de pleno #arggg y no he adelgazado ni un gramo ni pienso-", concluye, lanzando esa advertencia a los fotógrafos.

