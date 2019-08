21 ago 2019

Han sido unos días excesivamente duros para Laura Fa. La colaboradora de 'Sálvame' tuvo un enganchón con Kiko Matamoros por la manera en la que vendió y contó -a su modo de ver poniéndose en un extremo más crudo y exagerado de lo que sabía que afrontaba- ese tumor de vejiga que le han extirpado y que resultó ser benigno.

Él, no solo la insultó en directo, aseguró que hacía "terrorismo informativo" o la acusó de no estar informada y ser una mala periodista, sino que, además, a través de su cuenta de Instagram anunció que emprendería medidas legales. Aparte, el lunes daba un ultimátum al programa en el que ambos trabajan: o ella o él, porque no pensaba volver a compartir espacio con ella.

Ayer fue el turno de Laura Fa. La firmeza con la que se suele mostrar ante las cámaras estaba diluida. ¿Qué le pasaba? La periodista se sentaba con Carlota Corredera y relataba algo que nunca ha escondido, pero que, sin embargo, el gran público desconocía: a los 28 años le diagnosticaron un cáncer de tiroides.

Laura contaba cómo siempre ha querido hablar de esta enfermedad desde una perspectiva positiva, algo que hizo hace tres años en un libro que reúne el relato de varias personas conocidas que han pasado por lo mismo que ella y lo han superado. No se cortaba a la hora de narrar que la intervención duró 9 horas y que pasa, desde hace 17 años, revisiones anuales siempre con el miedo de pensar que puede haber vuelto a aparecer.

Fa, que terminaba por romper en llanto, señalaba cómo en aquel momento dejó de imaginarse cómo sería cuando fuese mayor. O el sufrimiento que pasó pensando en sus padres. Un miedo que, ahora, en esas revisiones, siente por sus hijos. Una historia de superación que no se sentía cómoda contando, quizás porque siempre ha criticado que otros rostros conocidos lo hayan hecho con el fin de sacar una tajada económica que ella jamás ha querido.

Algunos de sus compañeros apuntaban que, tras esta confesión, a Matamoros se le ablandaría el corazón y terminaría por no cumplir esas amenazas de demanda que planean sobre la cabeza de la catalana. Aunque, quizás, después de haber pasado por encima del cáncer, sea lo que menos le importe en estos momentos.

