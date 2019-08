21 ago 2019

Nos habíamos olvidado de ella hasta que, hace un par de semanas, mostraba una imagen en las redes sociales en la que mostraba su aumento de peso. Miriam Sánchez aparecía irreconocible ante los ojos de sus 'followers' y advertía que iba a someterse a una operación para quitarse esos kilos de más.

Era entonces cuando la prensa comenzaba a preguntarse qué había sido de la vida de la ex de Pipi Estrada. Habitual de los programas de corazón durante la época que compartió su vida con el periodista deportivo, sabíamos que, después, intentó dedicarse al maquillaje de cadáveres, pero que no le fue demasiado bien....

Miriam se ha alejado de los medios de comunicación, No quiere saber nada de un mundo en el que, según su entorno cercano, ha sentido una presión. Podíamos pensar que no era toda una estrategia, pero parece ir en serio, porque después de anunciar en Twitter que vendía su coche, desde 'Sálvame' han intentado contactar con ella, pero es imposible.

Ayer explicaban que una de sus reporteras ha hecho nueve guardias a las puertas de su casa y no ha sido capaz de verla. Tampoco ha atendido a las llamadas del programa. Y eso que parece tener unos problemas económicos que podría aliviar con un regreso a un plató de Telecinco donde la estarían esperando con los brazos abiertos para despejar muchas dudas.

Hay quienes no entienden esta necesidad de ingresos de Miriam, ya que el periodista Berto Medina estima que, durante los años que la vimos en la televisión, se embolsó como dos millones de euros. También que por aquel entonces, además de su piso de Las Tablas, tenía un garaje.

Por eso que hace un par de años vendiera sus prótesis mamarias y ahora lo haga con su vehículo, despierta muchas dudas. Pero ella no piensa resolver el misterio. Al menos, no ahora. Lo esté pasando mejor o peor, no quiere compartirlo con ese público al que aireó sus secretos de alcoba hace, aproximadamente, una década.

