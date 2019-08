30 ago 2019 Kamila Barca

Lo que menos se espera uno en este mundo es que Kim Kardashian enganche a la gente en sus stories con una tarántula. Pero nada puede unir más a todos sus seguidores, e incluso 'haters', que el miedo irracional a una amenaza. Y eso fue lo que pasó con este vídeo. Pero, para sorpresa de muchos, tiene un final muy feliz.

La influencer compartía en sus stories una imagen de la tarántula acompañada de un angustioso texto: "Creo que no voy a poder dormir esta noche sabiendo que esto estaba en mi garaje". Normal, ni tus seguidores pensando que no podía dormir por eso. Como todos ante una amenaza así Kim no sabía qué hacer pero sorprendió a todos sus seguidores con otro vídeo con la tarántula dentro de una caja dando vueltas.





Se hizo un Elsa Pataky en toda regla, eso que muchos hemos visto y nos hemos sentido incapaces en una situación así. Haya sido o no Kim, nos encantaría ver cómo fue la auténtica lucha contra el animal. Lo mejor en esos momentos es intentar salvarlo y devolverlo a su hábitat pero si lo tienes dentro de casa en una situación de pánico cualquier cosa puede pasar.

¿Habrá un capítulo de Keeping Up With The Kardashians con la tarántula? Con lo que ha dado de sí, seguramente. Y va a ser maravilloso porque, repetimos, sabemos que Kim no mató al animal, pero no sabemos qué hizo con él.