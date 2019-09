8 sep 2019

Tan solo han pasado dos meses desde la ruptura de Gloria Camila y Kiko Jiménez y éste ya ha pasado de ser el yerno perfecto a estar en el foco mediático. Todo tras las duras declaraciones que hacía sobre las supuestas y continuas infidelidades de la hija de Ortega Cano con la que mantuvo cuatro años de relación. A día de hoy, Kiko sigue explotando su ruptura en televisión y no piensa dejarse nada en el tintero.

Quiero pedir disculpas por la frase que tuve hacia Ortega Cano"

Tras desvelar una nueva información en la que al parecer, Gloria Camila también le fue infiel con una famosa actriz que tiene un Goya, se ha sentado en la pláto de 'Sábado Deluxe', entre otras cosas, para pedir perdón a Ortega Cano por un desafortunado comentario que hizo tras conocer que su expareja habría estado conduciendo sin carnet de conducir. "De tal palo, tal astilla", atacaba Kiko.

El viceverso, consciente de sus dañinas palabras, comenzó la entrevista con una disculpa: "Quiero empezar pidiendo disculpas por la desafortunada frase que tuve hacia Ortega Cano. Es verdad que he pasado unos meses complicados, no estoy acostumbrado a esta presión mediática y he perdido los papeles... Lo siento, si me estáis viendo. Me arrepentí al momento, pero he esperado para expresarme en un sitio con mucha audiencia".





VER 10 FOTOS Los famosos infieles que fueron pillados

Sin embargo, su buena intención dio un giro cuando volvió a hablar de su relación con Gloria. "Me puso los cuernos con un torero, un cantante, una actriz y varios viceversos". Y no solo eso, sino que al parecer, un familiar de ella le habría advertido de todas las infidelidades.

"Me llamó un familiar suyo para vernos y me dijo que no me rallara porque Gloria me había sido desleal con distintas personas. Me enseñó pruebas que demuestran que ella me fue infiel", ha explicado Kiko. Un familiar cuyo nombre no ha querido desvelar a pesar de la insistencia de María Patiño. ¿Terminará algún día esta historia?