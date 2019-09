8 sep 2019

María Patiño y Belén Esteban se han enfrentado y no precisamente por algo que les afectase directamente. Este sábado Kiko Jiménez se sentaba en el plató de 'Sábado Deluxe' para pedir perdón a Ortega Cano y de paso, seguir sacándole partido a la ruptura con su hija Gloria Camila. Infidelidades, escándalos, derroche económico... el viceverso no ha tenido pelos en la lengua y Belén no ha dudado en pararle los pies.

A la princesa del pueblo, que ha contraído matrimonio recientemente, no le ha sentado nada bien que Kiko haya criticado que la joven se haya decidido a contar su vida públicamente en programas como 'Ven a cenar conmigo: gourmet edition' o 'Mi casa es la tuya', donde fue entrevistada junto a su padre y la mujer de su padre, Ana María Aldón.





Kiko argumentaba que durante su relación con ella nunca quiso aceptar la participación en programas como 'GH Dúo' para no incluirlo a él, pero la Esteban no le ha pasado ni una: "¿Qué tiene de malo que cuente su vida? Porque de momento no la he visto sentada en un plató ni creo que lo haga y tú sí"

Una opinión que María Patiño no ha dudado en rebatirle lanzándole un zasca en toda regla: "Que lo digas precisamente tú...". Una pullita que ha hecho explotar a Belén Esteban y que no ha dudado en replicar a su compañera admitiendo, curiosamente, una tema por el que siempre ha sido atacada.

"Ya sé que soy la menos indicada para decir esto porque he vendido mi vida, pero Gloria Camila de momento no ha pisado ningún plató de televisión y Kiko sí", sentenciaba la colaboradora. ¿Habrá algún motivo más detrás de la relación entre ambas para que lleguen a estos extremos?