12 sep 2019

Hace unos meses, Kiko Hernández decidía enviar un comunicado pidiendo a los medios de comunicación respeto por sus dos hijas y advirtiendo de que tomaría medidas legales contra todos aquellos que no respetasen su voluntad. Celoso como siempre ha sido de su vida íntima, no le sorprendía a nadie.

Pero no ha sido hasta ahora cuando ha dado las explicaciones pertinentes sobre esa decisión. Lo ha hecho aprovechando el relato que ha hecho estos días Marta Fernández sobre el acoso sufrido durante dos años parte de un admirador contra el que ha conseguido una orden de alejamiento.

"Hace unos meses tomé una decisión por una situación peligrosa que vivir", comenzaba el colaborador de 'Sálvame'. Se refería a ese robo que sufrió en su casa en el año 2018 y que provocó un interés creciente en todos sus movimientos. "Las cámaras nos seguían. Y a mí que me hagan todas las fotos que quieran, pero yo lo que quiero es protegerlas", relataba ante sus compañeros.

"Yo no tengo miedo a que se sepa nada de mi vida. Sigo teniendo mi vida normal. Hasta hace muy poco mantenía relaciones con muy pocas personas de 'Sálvame' y me he abierto con ellos. Me estoy relajando más, pero no sé qué ha cambiado", se sinceraba, recordando que, incluso, ofreció su casa para la fiesta de despedida de Mila Ximénez antes de entrar en 'GH VIP 7'.