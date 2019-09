13 sep 2019

Compartir en google plus

Han pasado un par de semanas desde que 'Sálvame' sacara a la luz la historia de una nueva infidelidad de Antonio Tejado, de que este saliese en defensa propia con un tono muy agresivo y de que, al día siguiente, llamase arrepentido para pedir perdón a sus compañeros de 'Sálvame' y confesar que sufría un "problema grave" que no estaba preparado para contar.

Una de las personas que más se preocuparon por él fue María Patiño, que celebraba que Antonio se hubiese dado cuenta de que estaba mal y hubiese verbalizado que no pasaba por su mejor momento. Un buen punto de partida para poner remedio a esa situación de la que no se daban más detalles.

Ya no tengo malos hábitos de nada"

Quizás porque ha sido quien más le ha arropado y estado pendiente de él, Patiño -que recibió una llamada desesperada de él- ayer no salía de su asombro al ver a Tejado, a pie de playa, con semblante tranquilo y buen aspecto hablando con el reportero de 'Sálvame' José Antonio León. Ni con el discurso sereno del sobrino de María del Monte.

"Estoy recuperado. He apartado lo tóxico. Ya no tengo malos hábitos de nada. Solo bebo agua y hago dieta mediterránea. Ahora llevo una vida muy sana", decía ante la cámara, despertando el recelo de los presentes en plató. No solo eso, sino que provocaba que Patiño explotara.

"Lo que le está pasando no es un juego y no se cura con dieta mediterránea o paseando por la playa. Lo que le pasa a Antonio es muy serio", eran las palabras de una María muy indignada por esa rápida y sospechosa recuperación que estaba tratando de vender Tejado. O lo que es lo mismo, no se cura solo con apartarse de la televisión.