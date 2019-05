24 may 2019

Lo de Ylenia Padilla ya es agua pasada. O al menos, a juzgar por las imágenes de Antonio Tejado en Ibiza, lo parece. La relación del sobrino de María del Monte con la de Benidorm fue breve, pero intensa. Comenzó con un tonteo en la casa de 'GH Dúo' (Telecinco), un casi "tiki, tiki, miau, miau" que hizo subir la temperatura en Guadalix. Poco después ambos anunciaban que habían comenzado una relación y, cuando el público asimilaba esta extraña unión, iniciaba una guerra de plató en plató tras una ruptura rodeada de misterio. Nadie sabe qué pasó entre ellos, pero el cruce de acusaciones en los platós de televisión están siendo continuos.

Intentando alejarse de todo esto, Antonio Tejado puso rumbo a Ibiza para disfrutar de unos días de lo más entretenidos. Aunque el motivo que le ha llevado hasta la isla pitiusa es laboral, puesto que ha ido a promocionar su nuevo proyecto, también ha tenido tiempo para compartir un baño y algunas carantoñas con una misteriosa joven. Besos y caricias han sido los protagonistas de un pasional encuentro en la playa entre el exconcursante de 'GH Dúo' y una mujer morena vestida con un bikini de formas imposibles. De hecho, él mismo ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram de unos misteriosos labios, que bien podrían pertenecer a la chica de las imágenes, acompañada por un mensaje muy significativo: "Cuando te alegran el día. Gracias... por estar ahí".

Es asombrosa la capacidad del sobrino de María del Monte a la hora de rehacer su vida sentimental. Si en la casa de Guadalix entró acompañado por Candela, mientras que su relación daba los últimos coletazos, rápidamente se olvidó de ella para lanzarse a los brazos de María Jesús Ruiz, con la que vivió un pasional y brevísimo romance por todas las esquinas de la famosa casa, ante la mirada de millones de espectadores. Mismo sitio que le sirvió para comenzar su tonteo con Ylenia, con la que, visto lo visto, todo quedó en otra relación pasajera.

Además, a su larga lista de conquistas en un breve periodo de tiempo, también se han unido otros nombres como la famosa y muy mencionada ‘Ambrosia’, que en realidad se llamaba Apolonia, o Setefilla, una participante de 'First Dates' que confesó que Antonio fue muy insistente al intentar conquistarla. Otros nombres que también han sonado han sido el de Amor Romeira o Eva, una sevillana que confesó ante las cámaras de 'Sálvame' tener una relación con él: "Lo que estoy viendo en la casa... Me prometió una cosa que no se está cumpliendo", dijo en ese momento.

Mujeres a parte, parece que a Antonio Tejado no le va nada mal en lo laboral. Tras abandonar la casa de 'GH Dúo', ha seguido colaborando en el programa estrella de la tarde de Mediaset. Además, se acaba de unir como socio inversor a la marca ibicenca Nunca Fuimos Angeles, que lleva más de 20 años en la moda con una tienda online y ahora abrirán una tienda física en Ibiza.

