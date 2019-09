18 sep 2019

Hugo Castejón seguirá en la casa de 'GH VIP 7' al menos una semana más. Así lo ha decidido la audiencia, que le ha salvado en esa nominación que compartía con Irene Junquera y Anabel Pantoja. Mientras ellas dos tendrán que vivir hasta mañana con la incertidumbre de si continuarán o no, los espectadores parecen apostar por las broncas que genera el músico con todo lo que se mueve.

A todas luces, Hugo volverá a salir a la palestra este jueves. Y quien estamos convencidas de que no va a mandar un mensaje para intentar que el espectáculo de golpes bajos que está repartiendo continúe, es su ex, Marta Sánchez.

La cantante ha sido preguntada por la participación de quien fuera su pareja y ha dejado patente que pasa de él olímpicamente. Que es una hoja de su biografía que ha pasado para siempre. Todo sucedía en una conversación telefónica con 'Sálvame'.

"No, no tenía... vamos, me enteré por ti. No tengo nada que decir", era la respuesta de la gallega. "Cada uno que haga con su vida lo que quiera. Yo ya no tengo ninguna relación con esa persona y él es libre de dirigir su vida y su destino como mejor vea", añadía, tratando de zanjar el tema.

Pero el periodista volvía a la carga preguntándole si le hacía ilusión verle en el 'reality'. El "no" con el que contestaba, debió de retumbar hasta en Guadalix de la Sierra. Puede que Miriam Saavedra haya dado alguna que otra clave sobre su breve 'affaire', pero Marta no tiene ni la más mínima intención de hablar sobre un hombre que para ella es el más absoluto de los pasados.