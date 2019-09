25 sep 2019

La guerra de la familia Pantoja se recrudece cada vez más. El cumpleaños de Isabel Pantoja con la presencia de Omar Montes, ex de Chabelita. Los dardos de esta con su cuñada, Irene Rosales... y viceversa -la llamó "sinvergüenza"-. La ausencia de la familia de la niña en su debut musical y las lágrimas de esa por estar sola. Las palabras de su madre pidiendo que no se victimizase. Y el dardo final: Chabelita acusando a su hermano de serle infiel a su mujer.

Bueno, pensábamos que era el final, porque Chabelita ha concedido una entrevista a la revista 'Semana' en la que lanza un nuevo envite a su familia. "No me voy a callar ante los ataques de mi madre", se puede leer en la portada de la mencionada publicación en lo que es una auténtica declaración de intenciones.

"No nos entendemos", añade sobre la relación que tiene con la tonadillera y a la que hemos asistido desde hace años. La misma en la que siempre ha tenido que mediar su hermano, con el que ahora no se habla. También ha recibido la ayuda de su prima Anabel, que ayer reconocía que desde que salió de 'GH VIP 7', el pasado jueves, Isa P. no le coge el teléfono ni contesta a sus mensajes.

Ayer, en el plató de 'Sálvame', Raquel Bollo aconsejaba a Irene, Kiko y a Isabel madre que no entren en más provocaciones y que, aunque sepan que llevan la razón, no le sigan este juego que se ha convertido en una auténtica guerra de la que nos hemos convertido en espectadores.