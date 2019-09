29 sep 2019

Asraf Beno visitó 'Sábado Deluxe' tras publicarse las imágenes en las que cogía del brazo a Chabelita Pantoja para aclarar cuál es la complicada situación que atraviesa con la familia de su novia.

"Me dijo que era la última vez que tocaba a su hija y estaba con un abogado. Tengo 23 años, me puse nervioso, y le dije que en vez de llamarme para esa tontería llamara a su hija para felicitarla por el 'single' y le colgué", afirmó Asraf de su encontronazo con Isabel Pantoja. También afirmó que al día siguiente llamó a la tonadillera para pedirle perdón pero no recibió respuesta.

Ante estas declaraciones, entraba en directo Omar Montes, enemigo íntimo de Asraf y exnovio de Chabelita Pantoja. "Cogiendo así a la niña has perdido mucho como persona y como hombre", le reprochaba el cantante.

Mientras Asraf Beno escuchaba atento cada ataque de Omar, que utilizó calificativos como "idiota" o "sinvergüenza". "Ah, y búscate la vida y haz un curso de jardinería o cualquiera que beneficie a tu vida, que estás haciendo el ridículo con tu música. La 'salchipapa' al lado de tu mierda de música es un himno. Búscate algo, y haz un favor a la humanidad porque eres una peste, eres malísimo", siguió diciendo Omar.

"No voy a faltarle el respeto y no voy a decirle nada, espero que le vaya bien el concierto de esta noche. Ya se ve el carácter de Omar", ha respondido contundente el novio de Chabelita Pantoja.