30 sep 2019

A menudo se habla de Rocío Carrasco como la tercera hermana del clan Campos. La unión que Terelu y Carmen Borrego tienen con la hija de La más grande es públicamente conocida. Así que no extraña la reacción de Terelu este fin de semana en 'Viva la vida' cuando se tocaba el tema de su amiga y su conflicto con su ex, Antonio David, y la hija que tienen en común, Rocío Flores -que ha abierto una puerta a la reconciliación con su madre-.

Porque, desde que comenzara 'GH VIP 7', con el exguardia civil entre el elenco de rostros conocidos que se han preparado para la ocasión, se han sacado todo tipo de trapos sucios y se han traído de nuevo al presente guerras del pasado.

Por supuesto, en 'Viva la vida' se tocó el tema y Terelu permaneció en silencio. En las redes sociales se comenzaba a hablar de ello y, finalmente, era la presentadora del programa, Emma García, quien le preguntaba de manera directa por su actitud, por ese optar por no soltar ni media palabra.

La mayor de las Campos no tenía reparos en explicarlo: "Jamás hablo del padre de los hijos de mi amiga Rocío Carrasco y mucho menos de su hija. Rocío me lo ha pedido y creo que es lo mejor. Pido disculpas". Una lealtad loable por parte de Terelu, a la que se le nota la inquietud cuando se tratan este tipo de temas.

"Rocío me ha pedido siempre que no la defienda porque ella también lo pasa mal", continuaba con su explicación antes de zanjar: "Estoy en contacto con Rocío, no hablamos directamente de este tema, pero sí de otros temas. Rocío no está viendo lo que se está diciendo de ella, no lo ha hecho nunca no lo va a hacer ahora".