21 oct 2019

Aprovechando los Premios Princesa Asturias, Terelu Campos contó un par de anécdotas relacionadas con la Reina Letizia, que siempre acapara buena parte de las miradas en esta cita. La primera, relacionada con que fue ella quien dio su nombre como prometida del hoy Rey Felipe VI. Fue en el programa de Telemadrid, en 2003, y su madre la instó a que pronunciara el nombre de la que por entonces era presentadora de los informativos de TVE.

Años más tarde, tanto Terelu como su madre fueron invitadas a un almuerzo en Zarzuela. En un principio, se contaba con la presencia de doña Letizia, pero estaba a pocos días de dar a luz a su primera hija, la hoy Princesa de Asturias y se ausentó. La sorpresa fue que, mientras estaban allí, llamó para disculparse.

"Fue en un tono superamable", recordaba ayer Terelu en el plató de 'Viva la vida'. La colaboradora explicaba que se encontraba en un momento complicado de su trayectoria en Telecinco y que doña Letizia le dio un mensaje de ánimo: "Me dijo: 'Te entiendo perfectamente, yo he comprendido que no se le puede gustar a todo el mundo, pero mi trabajo y mi labor es gustarle a la gran mayoría'".

Unas palabras que le sirvieron como consejo para afrontar crisis posteriores. Porque las ha habido. Hasta el punto de, hace unos meses, acabar dejando 'Sálvame'. Una decisión que muchos pensaban que tendría vuelta atrás, pero que, con el tiempo que ha pasado y el intercambio de mensajes que ha tenido con sus excompañeros, ha quedado claro que es un (prácticamente) imposible.