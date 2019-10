21 oct 2019

La guerra ha comenzado. Bueno, comenzó hace unos días. La semana pasada ya asistimos al cruce de declaraciones y reproches entre Rosa y Benito y sus excompañeros de 'Sálvame' (incluido el director, David Valldeperas). Y la cosa no tiene pinta de que vaya a frenarse a medio plazo.

La ex de Amador Mohedano ha vuelto a pronunciar unas palabras que suponen un ataque a quienes compartieron plató con ella durante años. Concretamente, a Kiko Hernández, que aseguró que el mejor momento de Rosa fue estando con ella, viniendo a decir que era los que le daban entidad.

La hoy colaboradora de 'Viva la vida' le ha dado réplica: "Llevo volviendo hace tiempo, desde mi concurso en Honduras. Estoy feliz en 'Ya es mediodía'. Desde que estoy en televisión las experiencias siempre han sido muy buenas, aunque hay de todo como en la vida. No hay ninguna diferencia con la colaboradora de 'Ya es mediodía' que con la colaboradora de 'Sálvame', soy y he sido la misma Rosa Benito en ambos sitios".

Además, hacía hincapié en que está radiante, a pesar de que no toma cuidados especiales: "Si me tengo que comer un bocadillo de sobrasada lo hago. Me encantan mis arrugas, me encanta reír y estoy bien. Lo que sí intento es estar favorecida en cuanto a mi imagen, porque considero que soy un referente para la gente que nos ve, sobre todo para las mujeres de mi edad".

Un nuevo dardo a los que fueron sus compañeros para escribir un nuevo capítulo en esa guerra pública que ha abierto y que parece que no quiere cerrar. ¿Habrá respuesta desde el plató de las tardes de Telecinco?