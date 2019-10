29 oct 2019

Su posible relación se rumoréo hasta la saciedad y ellos mismos entraron en un juego de siembra de dudas. Ahora, Sofía Suescun quiere que se deje de hablar de un tema que, asegura, le ha hecho daño a nivel personal. Nos referimos a su posible 'affaire' con Kiko Matamoros. Una relación que, asegura Belén Esteban, podría demostrarse con los pantallazos que él sacaría de su teléfono.

El pasado sábado, el ambiente se caldeaba cuando, antes de someterse al polígrafo en el 'Deluxe', Kiko Jiménez acusaba a matamoros de montajista. Respondía así a las acusaciones que se habían vertido contra él durante su primera estancia en la casa de 'GH VIP 7' por su acercamiento a Estela Grande, nuera de Matamoros.

Era entonces cuando la Esteban se posicionaba del lado de su compañero, encendían de nuevo la mecha y Sofía explotaba, este lunes, en el plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', amenazando con emprender acciones legales porque esta historia con Matamoros le estaba haciendo daño en su vida privada.

"Ese tema me está perjudicando a nivel personal así que he considerado que lo voy a llevar por la vía judicial. No me voy a pronunciar en un plató de televisión", eran las palabras de la navarra ante la presentadora, Toñi Moreno.

Las mismas que chocaban contra la réplica de Matamoros en el plató de 'Sálvame' por la tarde, mostrando una preocupación inexistente: "No sé a quién va a demandar, desde luego a mí no. Este tema me aburre lo máximo y no hablo de este tema por respeto a mi novia".

¿Esta la guerra servida entre ellos, que antaño alardeaban de una excelente relación y de un cariño mutuo sin límites?