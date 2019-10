29 oct 2019 sara corral

El concurso de Noemí Salazar dentro de la casa de 'GH VIP 7' está dando mucho de lo que hablar. Aunque es cierto que la pelea que hay fuera es mucho más fuerte que la que está sucediendo dentro de la casa. Belén Esteban y Raquel Salazar están cada vez más enfrentadas.

Belén Esteban ha hablado sobre el concurso de Noemí en su trabajo como comentarista, algo que parece haber dolido mucho a la madre de la joven, Raquel Salazar. Es por ello que la diseñadora ha estallado en redes sociales contra la 'princesa del pueblo'.

"Tú eres el mueble de la falsedad que te estás vengando ¡Pesada! ¡Que tú antes eras una 'quejista'", comenzaba poniendo Raquel en sus redes sociales, a lo que añadía: "Pues si no ha cogido nunca el autobús olé por mi hija que no tiene vida corrida y no está despendolada".

"Llevas mucho metiéndole caña sin motivos porque es muy buena persona, mi hija es la mejor persona que has podido encontrar", continuaba diciendo y sentenciaba: "Tú has sido una pesada toda la vida con Jesulín y luego con el 'págame'.Mejor cómete el pollo que si tú por tu hija matas yo por mi hija muero".

No sabemos como acabará esto, hasta el momento Belén ya ha advertido a la madre de Noemí, que tenga "Cuidado con sus declaraciones".