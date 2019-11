11 nov 2019

El pasado sábado Belén Esteban cumplí años. Un día antes, la de Paracuellos del Jarama quiso celebrarlo con sus amigos en un fiestón celebrado en su sala de fiestas habitual: la madrileña Kapital. Una cita en la que se dieron cita muchos de sus compañeros de 'Sálvame', aunque no todos.

Muchos se preguntaban si Terelu Campos, que ha tenido un cruce de reproches reciente con los que fueron sus compañeros, estaría en la lista de invitados de la princesa del pueblo. Lo estaba. Y se pasó por el evento, pero no estuvo nada más que unos minutos en el interior. Tenía otros compromisos que le impidieron quedarse con sus excompañeros y, quizás, limar asperezas.

Era ella misma quien explicaba a las puertas de Kapital que la visita iba a ser breve, y se excusaba: "Solo he venido a felicitar a Belén, pero no me puedo quedar. Estaré solo 10 minutos porque tengo un compromiso de una cena con una gente de Málaga que ha venido. Cosas que pasan".

Terelu, que llegó acompañada por Kike Calleja (recordemos que antaño fue su pareja y que es uno de sus mejores amigos), salió sola unos minutos después. La colaboradora se subió en un taxi y no dio más explicaciones al respecto.

Lo cierto es que el ambiente con el universo 'Sálvame' es tenso. No solo por ella, sino también por el cruce de declaraciones al que hemos asistido entre María Patiño y Carmen Borrego. Pero quiso darle dos besos a uno de sus soportes cuando se sentaba en las tardes de Telecinco.