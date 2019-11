16 nov 2019

Parece que Alejandra Rubio está superando ser, inevitablemente, un rostro televisivo. Hace unas semanas, la hija de Terelu Campos, confesaba en su canal de Mtmad lo mal que lo pasó en sus primeros días de universidad. No podía dormir y estaba muy nerviosa al sentir que sus compañeros de clase la estaban juzgando por ser "hija de". Incluso llegó a contar que le hicieron fotos dentro del aula.

Por ello, la visita al plató de 'Volverte a ver' fue una sorprensa tanto para nosotros como para su madre, que no pudo evitar romper a llorar al verla. Porque a pesar de ser influencer, tener su propio canal donde cuenta su día a día y haber realizado alguna exclusiva junto a Terelu, era la primera vez que se sentaba en televisión.

Uno de los momentos más emocionantes para colaboradora de televisión que no ha dudado en abrazar a Alejandra y dejarlo claro la ilusión que le había hecho la visita: "Me has dado la alegría de mi vida porque verte es lo mejor que me puede pasar cada día".

La joven por su parte, que fue ella quien se puso en contacto con el equipo de Carlos Sobera para acudir, ha querido recalcar la buena labor que ha hecho su madre con ella y cómo la ha educado y protegido todos estos años. "Eres una mujer muy luchadora, te quiero más que a nada, gracias por protegerme y hacer que no sufriera", sentenciaba Alejandra.

Tras estas declaraciones, la hija de María Teresa Campos no ha soportado la emoción y las lágrimas: "Si yo soy fuerte es porque mi obligación es que seas una mujer fuerte y feliz y, además no quiero que nada que me ocurra a mí empañe tu felicidad".