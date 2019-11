21 nov 2019

No estaba pensado. Las cosas se dieron así. Ayer, Toñi Moreno tenía que quedarse hospitalizada al tener el hierro bajo y desde 'Aquellos maravillosos años', de Telemadrid, llamaban a Terelu Campos para que se pusiera al frente del programa de entrevistas por la noche. Quiso el destino que, casualmente, uno de los dos invitados, fuese Edmundo 'Bigote' Arrocet, pareja de su madre.

Terelu no tuvo reparos a la hora de preguntarle por su relación con María Teresa Campos y cómo empezó ese amor que, desde el primer día, parece haber estado en entredicho. Aunque se conocían desde 2012, no fue hasta dos años después, tras haber intercambiado muchos mensajes cuando comenzaron esa relación por la que no muchos apostaban que llegase a buen puerto.

¿Qué enamoró al humorista chileno de una de las leyendas vivas de nuestra televisión? "Fueron una serie de sentimientos. Ella había pasado por un cáncer y luego vino el tuyo. Nos miramos y en esa mirada… Fue algo misterioso. Y hasta el día de hoy", respondía con una emoción incontenible que hacía que le brillasen los ojos.

Nos están separando desde hace seis años"

"Teresita es muy sensible. Ella está acostumbrada a un tipo de periodismo. ¡Si han matado a Teresita! Yo le digo: no sufras. Lo pasa fatal. Sufre mucho con las críticas a nuestra relación. A nosotros nos están separando desde hace seis años", explicaba sobre cómo lo pasa su pareja con todas las críticas y comentarios a los que tienen que hacer frente en prensa.

Era entonces cuando Terelu veía el terreno preparado para lanzarse a hacerle una pregunta complicada para ella. "¿Las has engañado?", se lanzaba, aludiendo a su madre y a la cantidad de informaciones que se han aireado este verano sobre la posible deslealtad de Edmundo a Teresa. La respuesta era tajante y escueta: "No".