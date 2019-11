25 nov 2019 sara corral

La Navidad está ya a la vuelta de la esquina, y son muchos quienes han aprovechado este fin de semana para sacar el árbol de Navidad y hacer todos los preparativos pertinentes. La actriz María Castro, ha sido una de las primeras en poner su casa apunto para esta esperada fecha, y así lo ha anunciado.

"Pues ya me ha merecido la pena montar el árbol, oye... y es que abrazos así, son más mágicos aún que la propia Navidad. Sé que es pronto, sé que aún es Noviembre, pero así disfrutamos más tiempo del muérdago y las luces", escribía María en su última publicación.

La imagen, que cuenta ya con más de 12.000 'likes' se ha llenado de bonitos mensajes para la actriz. "María me gustaría saber donde has comprado las bolas con vuestros nombres, me encantan gracias", "La alegría de los niños con sus padres en estas fiestas no tiene precio" o " Yo he hecho lo mismo. Si nos da tanta felicidad por que no ponerlo más tiempo", eran algunas de las dedicatorias que podían leerse.

La actriz está viviendo uno de los momentos más felices de su vida, y es que aunque en el plano profesional está brillando más que nunca, en lo personal es algo singular. Junto a su marido y su hija, María disfruta día a día de la vida como si fuera el último.