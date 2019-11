30 nov 2019

El nombre de Robert Pattinson está sonando fuerte. El actor, que logró deshacerse de la sombra del vampiro de 'Crepúsculo' que le hizo saltar a la fama en el año 2008, se ha convertido en uno de los grandes favoritos para hacerse con el Óscar a mejor actor por su interpretación en 'El Faro', el largometraje de Robert Eggers.

Eso sí, según ha confesado él mismo, este papel casi le hace perder la cabeza. Como ha ocurrido anteriormente con otros actores, Pattinson se metió tanto en el papel que cruzó esa delicada línea entre el personaje y su vida real. "Estaba básicamente inconsciente todo el tiempo. Fue una locura. Pasé mucho tiempo borracho, haciéndome vomitar y orinando mis pantalones. Era repugnante", ha confesado el actor en 'Esquire'.

Y es que, esta película está plagada de escenas complicadas que, sin ninguna duda, han marcado un antes y un después en la carrera del actor. "En mi primer día de grabación tuve que hacer una feroz escena de masturbación. Pude ver a Robert Eggers un poco en estado de 'shock' después. Pero pensé: 'Está bien, genial, no me dijeron que parara, así que seguiré en esa dirección", contó a 'The New York Times'.

Ahora el actor se está preparando para otro gran papel, el de Bruce Wayne en 'The Batman'. De hecho, está preparándose a conciencia para ganar gran masa muscular: "Sé que me toca torturarme durante algunos meses. Apenas me dieron el papel, llamé a mi entrenador y le dije: '¿Te acuerdas de aquello que dije sobre los esteroides? Pues olvídate por completo", afirmó en una entrevista.