6 dic 2019

El programa que tiene Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, en Mtmad nos está sirviendo para conocerla en profundidad. A ella y, también, los entresijos de su vida familiar. Porque en esa ventana hemos visto, incluso, 'perrear' a su abuela, la mismísima María Teresa Campos (aquí el vídeo viral). En el último capítulo, se ponía más seria.

La 'influencer' hablaba del punto y final de la relación de Terelu y Alejandro Rubio: "No me acuerdo de cuando mis padres se separaron, porque yo era muy pequeña". Algo de lo que, hasta la fecha, no había hablado, ni siquiera de refilón. Como tampoco lo había hecho de su hermano. Pero, como para todo tiene que haber una primera vez en la vida, ha roto ese límite.

Sergio es hijo de la mujer con la que su padre, Alejandro, estuvo antes de que se cruzara en su camino Terelu. Sobre él, la joven ha revelado que "no me acuerdo de nuestra convivencia. Cuando he sido mayor ya no he convivido con él porque él ha hecho su vida". Algo que no significa que no haya relación en el presente con su hermano de padre.

"Tengo una relación fantástica con él, le adoro porque es mi hermanito", explica tras enseñar una foto de los dos de pequeños y manifestar lo guapo que es. Algo evidente para todos los que hayan visto ese espacio de la nieta de María Teresa y lo hayan podido comprobar con sus propios ojos.

Además de hablar de Sergio, Alejandra ha recordado cómo fue su infancia: "Mi infancia ha sido súper guay, mientras tuviera buenas notas tenía unos Reyes Magos muy abundantes… Era la época a la que mi madre y mi abuela tenían mogollón de trabajo, les iba fenomenal". Y concluye con toda una declaración: "Amo a mi familia y a mis padres y los quiero mucho".