La semana pasada nos despertábamos con una terrible (e inesperada) noticia. El amor no había sido suficiente para sustentar la relación de Alba Díaz y Javier Calle pese a la diferencia de edad.

A través de las redes sociales, era la propia Alba la que daba la noticia con un mensaje de respeto y amor por el empresario.

"Desde hace unos días, mi cabeza empezó a dar vueltas, sé que no tengo que dar explicaciones pero las voy a dar porque no nos merecemos que de algo tan bonito puedan salir cosas tan horribles. Me he dado cuenta de que tengo mucho que aprender y mucho que madurar para estar con una persona tan correcta y madura como javi. Siento que soy un bebé y que tengo toda la vida por delante para pegarme la hostia y volver a levantarme y que tengo que volar y convertirme en quien quiero ser", ha dicho muy afectada, y ha añadido: "Y el gracias a dios ha hecho esto posible. Te quiero más que a mi vida mi pollo. Y siempre voy a ser tu familia. Es una decisión que he tomado yo, me duele? Claro que me duele. Pero a veces hay que sacrificar", con estas duras palabras, la hija de El Cordobés daba a entender que ambos mantienen una relación de lo más positiva, sin embargo, ahora mismo no pueden ser algo más que amigos, un hehco que seguro, habrá pillado a la joven por sorpresa ya que solo hace unos meses que se mudó a París.

¿Cómo ha sido la vuelta a la realidad? Suponemos que dura para ambos, y es que, pese a lo ocurrido, Alba no ha cesado su actividad en redes sociales. La podemos ver compartiendo salidas y risas con sus amigos en la capital francesa, continuando su vida allí y sin sobresaltos. Mientras, Javier Calle no se ha mostrado tan activo en las redes como su ex pareja y en estos días solo ha compartido alguna cosa que otra, pero mucho menos que Alba.

Lo cierto es que la pareja no ha podido acabar en mejores términos, justo ahora que acababan de cumplir un año en su relación.

Solo el tiempo dirá, pero lo más probable es que cuando Alba vuelva a casa por Navidad a visitar a sus padres, no haya reencuentro.