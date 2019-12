9 dic 2019

Alba Díaz está teniendo que aprender a pasos agigantados lo que significa tener que soportar sobre sus hombros la presión de la fama y de las habladurías de la gente. Hace poco más de una semana, anunciaba que su relación con Javier Calle (que ya empezó envuelta en polémica por el divorcio de este de una de las mejores amigas de ella) había terminado. Lo hacía en términos amistosos y se han afanado, estos días, en dar muestra de ello en las redes sociales.

Sin embargo, la proliferación de rumores sobre que él le habría sido infiel a la hija de Vicky Martín Berrocal han provocado que la joven explote en unos vídeos colgados en sus 'stories' de Instagram en los que solo pretende dejar meridianamente claro que ese no es el motivo del punto y final del romance.

"Creo que ya basta. No me suelo pronunciar pero estoy viendo y escuchando cosas de programas y otras cosas raras que no tienen sentido", comienza la joven antes de añadir: "Siento que no tenéis corazón, que lo único que queréis es hundirme la vida y hundírsela a mi expareja al que quiero que me muero".

"Siento que os aburrís y que tenéis que encontrar algo para crear contenido. Creo que lo dejé muy claro. Lo dejé con Javi por lo que dije. No tengo que entrar, pero voy a entrar porque me parece fatal lo que estáis diciendo de él", es tajante en sus explicaciones, haciendo hincapié en que los motivos que dio en su día, son los reales de ese punto y final.

Dejad de machacarle y de inventar"

Es entonces cuando hace una defensa de su ex: "Javier es una persona que me ha querido, que me ha respetado y me ha sido fiel como nadie ha sido fiel a su pareja en la historia. Ha dado su vida por mí y he sido yo la que ha decidido volar y ser libre. Dejad de machacarle y de inventar, porque os cargáis todo lo que pasa por vuestro camino y no puede ser. Vamos a ser humanos".

Alba incide en una idea sobre la que ya se había pronunciado con anterioridad: "Que sea hija de quien soy y que sea personaje público desde el día que nací no quiere decir que os podáis meter en mi vida e inventar. Comenta sobre mis looks, sobre lo que hago, sobre mis notas o lo que te dé la gana. Pero en mi vida privada no tenéis derecho a meteros y a inventar".

"Es una relación normal, tenéis que dejar de inventar y de cargaros algo tan bonito como ha sido lo nuestro. Ya está bien joder, sois muy pesados", zanja muy enfadada la 'influencer', que no suele hacer este tipo de exposiciones, salvo cuando tocan a alguien por quien siente cariño. Y Javier, a pesar de que su romance no ha podido llegar más lejos, es uno de ellos.