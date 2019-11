21 nov 2019

Aunque estar al día en el agitadísimo universo de las tendencias tiene su complicación, no es del todo justo considerar esa especie de actualización constante del gusto una inteligencia de moda. Sin embargo, sí que demuestra mucho ojo para el estilo lograr transformar las prendas mediante estilismos que van sumando y restando notas para conseguir efectos diversos. Algo así ha hecho Alba Díaz con un conjunto de punto formado por un pantalón ancho y un jersey de cuello alto ambos de color beis. No puede ser más tendencia y, a la vez, no puede ser más clásico. Muy poco Alba Díaz, ¿no?





Un primer look de Alba Díaz con el conjunto de punto de Zara, acompañado de nu abrigo envolvente color marrón. pinit INSTAGRAM

El primer impulso de Alba fue seguir la estela del espíritu tranquilo y clásico del conjunto de punto y acompañarlo con un abrigo marrón, largo y envolvente. Perfecta combinación de colores pero, también, muy aburrido. Un estilismo que se podrían poner tranquilamente tres generaciones de mujeres de una misma familia. Cómodo y efectivo, pero con poco que aportar. Un look práctico sin más.

Detalle del chaleco acolchado de Scalpers que Alba Díaz superpone a su conjunto de punto. pinit INSTAGRAM

Menos mal que Alba Díaz cuenta con un buen entrenamiento en versatilidad, gracias a su rendida admiración del estilo urbano de las influencers globales estadounidenses tipo Hailey Bieber. Fuera abrigo y dentro una gorra de visera negra y un chaleco acolchado del mismo color de Scalpers. Ninguna de las dos prendas es ninguna locura y, sin embargo, borran inmediatamente el tono clásico del conjunto de punto. Qué maravilla mezclar con tanta alegría y acierto lo que tienes en el armario. ¿Dónde se aprende eso, Alba?