13 dic 2019

Lo ha acariciado con la punta de los dedos, a pesar de que, semanas atrás, fue nombrada por la audiencia como el 'mueble' oficial de la casa y tuvo que meterse dentro de una caja. Noemí Salazar era expulsada en la noche de ayer y ya no habrá más nominaciones ni expulsiones. El próximo jueves, Mila Ximénez, Adara Molinero o Alba Carrillo se convertirá en ganadora de 'GH VIP 7'.

"Lo sabía. Os quiero", decía Noemí cuando Jordi González, sustituto de Jorge Javier Vázquez, decía su nombre como quien tenía que abandonar Guadalix de la Sierra. Por primera vez, las votaciones eran en positivo y ella fue quien tuvo menos apoyos de las cuatro, con tan solo en 5%.

"No os preocupéis de nada. Os quiero con toda mi alma", añadía fiel a ese lenguaje que la caracteriza y que, en ocasiones, le ha dado una vis cómica que le ha servido para llegar hasta esta antesala de la gala final del 'reality'. De hecho, aún tenía más palabras de cariño para sus compañeras.

"Mucha fuerza, Mila, tú puedes con esto y con más. Te quiero mucho. Mucha fuerza, Alba, te quiero muchísimo. Adara, a ti igual. Os quiero mucho a todas, ahora a darlo todo que solo os queda una semana", pronunciaba en ese despedida rumbo al plató de los estudios de Mediset tras tres meses de encierro (y de hacer una buena hucha para los regalos de esta Navidad).

Estoy supercontenta de haber llegado hasta aquí"

Bueno, aún tenía un puñado de palabras más, que todos sabemos lo educada que es: "Muchas gracias, Súper, por haberme tratado tan bien todos estos meses. De verdad, Súper, te quiero. Estoy supercontenta de haber llegado hasta aquí. Agradezco a la audiencia las veces que me ha salvado. Yo ya me voy con mi niña y con mi marido, estoy supercontenta de todo lo que he hecho en el concurso".

No habrá ganado el maletin, pero sí muchos seguidores. Sin duda, hacía falta un perfil como el suyo en el programa. Un aplauso para el responsable del 'casting' y nuestro agradecimiento por tener en mente a la Gipsy Queen.