16 dic 2019

Compartir en google plus

Los mensajes que han recibido Irene Rosales y Kiko Rivera de un acosador estos días (el mismo que contactaba en directo a ella este fin de semana en 'Viva la vida') han traído de nuevo a la actualidad situaciones muy desagradables vividas por famosos. Terelu Campos contaba la peor que ha sufrido ella en sus carnes en el mencionado programa de Telecinco.

La colaboradora relató el acoso telefónico al que se vio sometida por parte de un individuo y que la dejó traumatizada hasta el punto de tener miedo a que algo similar vuelva a sucederle. "Me decía que me iba a esperar a las puertas de Telecinco para violarme, que le daba igual que lo metieran en la cárcel, porque le merecería la pena", contaba con angustia mientras recibía el apoyo de Emma García.

"Me dijo que un día no me había pasado nada porque iba con mi hija". continuaba, y daba el detalle de que este machaque psicológico había durado años. Un episodio del que nunca había hablado Terelu hasta la fecha, pero que la marcó de una manera que nada ni nadie podrá hacérselo olvidar.

Terelu decidía contarlo ahora para que ninguna otra mujer aguante todo lo que lo hizo ella y denuncie antes. Y para mostrar su solidaridad con la nuera de Isabel Pantoja, que ya ha puesto su caso en manos de la policía.