27 dic 2019

Parece que el drama Navidad-Chabelita Pantoja no acaba nunca. Primero, la hija pequeña de la cantante pasó la Navidad únicamente con Asraf. Segundo, su madre pasó la Navidad con Omar y Kiko, está de sobra decir que nadie la invitó. No suficiente con esto, el despliegue en redes sociales fue muy grande y los comentarios no se hicieron esperar.

Muchos son los que afirman que la familia Pantoja ha traicionado con este gesto a Chabelita.

Y ella, ha utilizado las redes sociales para contestar.

En el pie de foto escribía la palabra árabe "Ghaltana", que en castellano significa "ella se ha equivocado". Un claro mensaje a su madre y su comportamiento estas fiestas, de eso no hay duda.

Aunque sea también el nombre de una canción, conocemos a Chabelita: no ha querido causar revuelo pero ha hablado a través de su cuenta de Instagram.

No se sabe qué ocurrirá en Cantora en Nochevieja, sin embargo, Anabel Pantoja ha hablado y ha hecho referencia a que sería una pena que su prima no fuera y que está invitada a Cantora siempre que lo desee.

Solo el tiempo dirá si las aguas se calman entre Isabel Pantoja y su hija.